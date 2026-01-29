Finward Bancorp Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Finward Bancorp Registered lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Finward Bancorp Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24,9 Millionen USD im Vergleich zu 26,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,84 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 9,31 Prozent auf 111,50 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 101,12 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at