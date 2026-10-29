Finward Bancorp Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Finward Bancorp Registered hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Finward Bancorp Registered 0,810 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at