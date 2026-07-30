Finward Bancorp Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Finward Bancorp Registered hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Finward Bancorp Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,500 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Finward Bancorp Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,6 Millionen USD im Vergleich zu 25,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at