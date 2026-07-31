FinWise Bancorp Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FinWise Bancorp Registered hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat FinWise Bancorp Registered 59,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 100,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at