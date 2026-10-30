FinWise Bancorp Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

FinWise Bancorp Registered präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 USD, nach 0,340 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 168,63 Prozent auf 108,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at