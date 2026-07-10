Firan Technology Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Firan Technology Group hat am 08.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,20 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 53,4 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at