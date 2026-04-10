Firan Technology Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Firan Technology Group präsentierte in der am 08.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,14 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,5 Millionen CAD – ein Plus von 12,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Firan Technology Group 42,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at