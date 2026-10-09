Firan Technology Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Firan Technology Group veröffentlichte am 07.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 CAD gegenüber 0,110 CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Firan Technology Group 64,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at