NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.11.2026 15:18:02
Fire Sale: Here's Why Now May Be the Perfect Time to Buy Nvidia Stock
There are multiple reasons why Nvidia (NASDAQ:NVDA) is a great stock to buy right now, but investors must understand the risks, too. Fortunately, one of those risks just went away with Jensen Huang returning to the CEO position.
At the end of the day, I think Nvidia's stock is still trading at fire-sale prices. I think now is the perfect time to swoop in and scoop up shares, as a deal this good won't last forever.
Image source: Nvidia.
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