Fireblocks und First starten institutionelle Diem-Infrastruktur für VASPs

Partnerschaft zur Bereitstellung einer sicheren, schlüsselfertigen Lösung zur Annahme von Diem-Zahlungen

NEW YORK, 17. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Fireblocks und First kündigten heute eine sichere Wallet und eine Infrastruktur für Finanzinstitute an, die eine einfache Verbindung zum Diem-Netzwerk herstellen, um Transaktionen zu erleichtern und ihren Kunden zu ermöglichen, Diem als Zahlungsmethode innerhalb bestehender Kundenerfahrungen zu nutzen.

Während sich die Diem Association auf den Start vorbereitet, wird erwartet, dass viele Finanzdienstleister wie Banken, Börsen, PSPs, eWallets und andere planen, Diem innerhalb ihres bestehenden Angebots zu unterstützen. Jedes Institut oder Fintech, das Diem-Unterstützung hinzufügen möchte, müsste die entsprechende Technologie für das neue Zahlungssystem aufbauen und sich als Virtual Asset Service Provider (VASP) qualifizieren.

„Diem, durch seine digitalen Währungen, ist gesetzt, um eine breitere Annahme von Cryptocurrency und wird die höchsten Ebenen der Sicherheit für Echtzeit-Zahlungen und die Gewährleistung der Sicherheit von Geldern und finanziellen Daten seiner Nutzer", sagte Michael Shaulov, CEO von Fireblocks. „Um die Akzeptanz von Diem-Zahlungen zu beschleunigen, hat sich Fireblocks mit First zusammengetan, um lizenzierten Anbietern eine einfach zu bedienende Plattform für die Einführung von Diensten zu bieten, die Diem unterstützen."

First, gegründet 2017, hat die erste globale digitale Zahlungsplattform als Service entwickelt. Es ermöglicht großen Händlern, PSPs und Acquirern, Diem und andere Stablecoin-Zahlungen zu akzeptieren und zu verarbeiten. Das Angebot ist eine schlüsselfertige Lösung, die alle Aspekte des Zahlungsverkehrs abdeckt, einschließlich Transaktions- und Treasury-Management sowie Compliance.

Mit der tiefgreifenden Expertise von First in den Bereichen Zahlungen, Liquidität und Blockchain sowie der MPC-basierten Wallet und der Fireblocks Network-Infrastruktur eliminieren sie die Komplexität rund um die Diem Blockchain und die VASP-Konnektivität, so dass Kunden mit den Diem Coin-Währungen im Mainnet arbeiten können und am ersten Tag bereit sind.

„Wir glauben daran, den Zahlungsverkehr zu revolutionieren, und das beginnt mit Diem", sagte Ran Goldi, CEO von First. „Während sich Custodians, Wallets, Börsen, PSPs und andere VASPs auf das Diem-Netzwerk vorbereiten, freuen wir uns, mit Fireblocks zusammenzuarbeiten, um alles zu liefern, was ein VASP braucht, von Risiko über On-/Off-Chain-Kommunikation bis hin zur Liquidation."

Informationen zu Fireblocks

Fireblocks ist eine Plattform auf Unternehmensebene, die eine sichere Infrastruktur für die Verschiebung, Speicherung und Ausgabe digitaler Vermögenswerte bietet. Fireblocks ermöglicht Börsen, Lending Desks, Custodians, Banken, Trading Desks und Hedge-Fonds die sichere Skalierung des Betriebs digitaler Assets durch das Fireblocks-Netzwerk und die MPC-basierte Wallet-Infrastruktur. Fireblocks hat den Transfer von digitalen Vermögenswerten im Wert von über 300 Milliarden US-Dollar gesichert und verfügt über eine einzigartige Versicherungspolice, die Vermögenswerte bei Lagerung und Transport abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter www.fireblocks.com.

Informationen zur First Digital Asset Group

First baut die Zukunft der digitalen Vermögensökonomie auf. Wir haben die erste globale digitale Zahlungsplattform für Händler, PSPs und Acquirer entwickelt, die es ihnen ermöglicht, digitale Zahlungen wie Diem, CBDCs und Stablecoins sicher und einfach zu akzeptieren. https://www.firstdag.com/

