Firefly AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Firefly AB hat am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,97 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,64 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 154,8 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135,3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,92 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte Firefly AB ein EPS von 9,14 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 503,25 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Firefly AB einen Umsatz von 497,06 Millionen SEK eingefahren.

