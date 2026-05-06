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06.05.2026 06:31:29
Firefly Aerospace: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Firefly Aerospace lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Firefly Aerospace vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,61 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Firefly Aerospace im vergangenen Quartal 80,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Firefly Aerospace 55,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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