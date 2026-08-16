Firefly Aerospace Incorporation Aktie
WKN DE: A41ENY / ISIN: US31816X1063
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16.08.2026 03:50:52
Firefly Aerospace Is Awarded New Orbital Contract From Department of Defense
Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY) just scored another in a lengthening series of U.S. federal government contracts. Just after market close on Thursday, the space company announced it had signed a pact with the Department of Defense (DoD; rebranded the Department of War by the Trump administration) for the first phase of a planned mission. While it's typically good news whenever a company gets a contract, particularly from such a reliable and well-funded counterparty as the Feds, Firefly stock actually dipped slightly on Friday as investors digested this news. Let's explore the contract a bit and tease out why those market players weren't so excited about it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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