Firefly Aerospace: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Firefly Aerospace hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Firefly Aerospace ein Ergebnis je Aktie von -0,560 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Firefly Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 656,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 117,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 15,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at