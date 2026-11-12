Firefly Aerospace stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Firefly Aerospace veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 259,58 Prozent auf 110,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at