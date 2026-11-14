Firefly AB Aktie

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WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428

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14.11.2026 17:00:02

Firefly Aerospace vs. Redwire: Which Industrials Stock Is a Better Buy for 2027?

The race for space superiority is shifting from government agencies to private innovators. As launch demand surges, choosing between Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY)and Redwire (NYSE:RDW)depends on your risk appetite.

Firefly Aerospace focuses on end-to-end space transportation, from rapid-response launches to lunar landers. Redwire provides the critical infrastructure and autonomous systems that keep satellites and missions operational. Both companies represent high-growth opportunities within the evolving landscape of defense stocks.

Firefly Aerospace provides launch services, lunar landers, and orbital vehicles to a mix of government and commercial clients. Major customers include NASA, the U.S. Space Force, and defense giants like Lockheed Martin (NYSE:LMT) and Northrop Grumman (NYSE:NOC). The company recently expanded its reach by signing a multi-launch agreement with AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS).

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Firefly AB 14,45 -6,17% Firefly AB
Firefly Aerospace Incorporation 22,88 0,53% Firefly Aerospace Incorporation
Redwire Corp Registered Shs 6,98 -3,99% Redwire Corp Registered Shs

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