Firefly AB Aktie
WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428
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14.11.2026 17:00:02
Firefly Aerospace vs. Redwire: Which Industrials Stock Is a Better Buy for 2027?
The race for space superiority is shifting from government agencies to private innovators. As launch demand surges, choosing between Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY)and Redwire (NYSE:RDW)depends on your risk appetite.
Firefly Aerospace focuses on end-to-end space transportation, from rapid-response launches to lunar landers. Redwire provides the critical infrastructure and autonomous systems that keep satellites and missions operational. Both companies represent high-growth opportunities within the evolving landscape of defense stocks.
Firefly Aerospace provides launch services, lunar landers, and orbital vehicles to a mix of government and commercial clients. Major customers include NASA, the U.S. Space Force, and defense giants like Lockheed Martin (NYSE:LMT) and Northrop Grumman (NYSE:NOC). The company recently expanded its reach by signing a multi-launch agreement with AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS).
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|Redwire Corp Registered Shs
|6,98
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