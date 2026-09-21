Firefly Aerospace Incorporation Aktie
WKN DE: A41ENY / ISIN: US31816X1063
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21.09.2026 20:29:14
Firefly Aerospace vs. Rocket Lab: Which Space Stock Is a Better Buy in 2026?
As the private space economy accelerates, investors are increasingly looking toward smaller, agile companies to capture growth. The choice between Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY) and Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) requires balancing high-growth potential against operational risks.
Firefly focuses on modular space systems and lunar delivery for government and commercial clients. Rocket Lab offers end-to-end solutions, including launch services and satellite manufacturing. Both companies are navigating the complex requirements of high-tech manufacturing while striving to achieve consistent profitability in a demanding environment.
Firefly Aerospace sells launch services and lunar delivery systems to government and commercial partners. The company operates in the competitive landscape of defense stocks, where precision and reliability are essential. Its key customers include NASA, Lockheed Martin (NYSE:LMT), and Northrop Grumman (NYSE:NOC).
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Analysen zu Firefly Aerospace Incorporation
Aktien in diesem Artikel
|Firefly AB
|15,05
|-1,63%
|Firefly Aerospace Incorporation
|19,83
|9,02%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|60,80
|8,19%
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