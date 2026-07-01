Rocket Lab US a Aktie

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WKN DE: A3CY7P / ISIN: US7731221062

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01.07.2026 21:25:15

Firefly Aerospace vs. Rocket Lab USA: Which Space Stock Is a Better Buy in 2026?

The commercial space race is shifting into a high-stakes operational phase as satellite demand reaches new heights. Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY) and Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB) offer two unique ways to play this trend.While both companies focus on orbital access, they are carving out different niches in the expanding space economy. Firefly is prioritizing rapid launch cycles and lunar services, while Rocket Lab is building a vertically integrated empire that includes satellite manufacturing and global communications.Firefly Aerospace provides launch services, lunar landers, and orbital vehicles for government and commercial customers. A primary component of its strategy is developing the Eclipse launch vehicle through an exclusive partnership with Northrop Grumman (NYSE:NOC). This collaboration aims to provide a domestic alternative for medium-lift missions. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as the top five customers account for over 86% of revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
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