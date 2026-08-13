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13.08.2026 06:31:29
Firefly Neuroscience informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Firefly Neuroscience hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 0,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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