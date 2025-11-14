Firefly Neuroscience öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Firefly Neuroscience hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Firefly Neuroscience hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,610 USD je Aktie gewesen.

Firefly Neuroscience hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at