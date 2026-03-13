Firefly Neuroscience Stock Surges 43% Over Advancement In Differential Diagnosis Of ADHD

(RTTNews) - Shares of Firefly Neuroscience, Inc. (AIFF) are surging roughly 43 percent on Friday morning trading following the announcement of discovery of new brain wave biomarkers for differential diagnosis of ADHD.

The company's shares are currently trading at $2.50 on the Nasdaq, up 43.97 percent. The stock opened at $1.9 and has climbed as high as $2.64 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $0.62 to $6.00.

With the company's AI-powered EEG/ERP technology, health experts could identify which ADHD subtype a patient has, which would help them to determine the most appropriate treatment type, inform dosage decisions, and potentially monitor whether an intervention is working.