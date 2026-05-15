Firefly Neuroscience vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Firefly Neuroscience ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Firefly Neuroscience die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Firefly Neuroscience -1,740 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen USD – ein Plus von 1100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Firefly Neuroscience 0,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at