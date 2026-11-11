Firefly Neuroscience zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Firefly Neuroscience hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 0,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Firefly Neuroscience 0,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at