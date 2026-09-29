Proton Holdings Bhd Aktie
WKN DE: 884544 / ISIN: MYL5304OO000
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29.09.2026 17:27:00
Firefox: Fünf Jahre Proton sind vorbei
Mozilla hat Firefox 157 veröffentlicht. Das neue Design ist für alle Nutzer freigeschaltet, der Kompaktmodus kehrt zurück.
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