Fireside Chat auf dem nationalen virtuellen Gipfeltreffen zu Digitalisierung, KI und ML für CIOs und CTOs von Apex: „Die Revolution der Digitalisierung“ mit Chief Technology Evangelist Jeff DeVerter v

SAN ANTONIO, March 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von umfassenden Multicloud-Lösungen, veranstaltet in Kürze einen "Fireside Chat" zum Thema "Die Revolution der Digitalisierung" mit Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist von Rackspace Technology. Der Chat findet im Rahmen des nationalen virtuellen Gipfeltreffens zu Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen statt, zu dem Apex zahlreiche CIOs und CTOs eingeladen hat. Der Fireside Chat befasst sich mit dem Wandel der Geschäftstätigkeiten durch die Digitalisierung und ihren Auswirkungen auf Systeme, Prozesse, Arbeitsabläufe und Arbeitskultur.



Apex Assembly bringt über 60 CIOs, CTOs und andere Führungskräfte der weltweit größten und wichtigsten Unternehmen der Forbes 500 und Forbes Global 2000. Bei den Präsentationen von führenden Köpfen der Branche und den Sponsoren BMC Software, Digital Realty, AttackIQ, Rackspace Technology und WalkMe stehen die Herausforderungen und dringendsten Probleme für 2022 und 2023 auf der Tagesordnung.

Das nationale virtuelle Gipfeltreffen zu Digitalisierung, KI und ML für CIOs und CTOs von Apex findet am 15. März statt. Hier erhalten Sie weitere Informationen und können sich anmelden.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist führender Anbieter von umfassenden Multicloud-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Apex Assembly hat sich als Bindeglied der führenden Technologieexperten der weltweit größten Unternehmen etabliert. Gemeinsam werden Technologietrends besprochen und große Technologieherausforderungen gelöst. Durch die exklusive Gelegenheit, sich mit Entscheidungsträgern zu vernetzen, schafft Apex einmalige Chancen zum Austausch von Ideen in einem sicheren Umfeld und zur gemeinsamen Arbeit an Trends, Herausforderungen und Erfolgen der Branche. Das in Manhattan beheimatete Unternehmen veranstaltet regionale und nationale Events, bei denen der offene Austausch und Informationen den Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen unterstützen. Mehr dazu unter https://apexassembly.com/.