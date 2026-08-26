NEXUS Aktie
WKN: 522090 / ISIN: DE0005220909
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26.08.2026 08:10:00
Firewalling jetzt auch im Switch: Ciscos neues Release für Nexus-Smart-Modelle
Mit einem neuen Release führt Cisco den DPU Security Modus ein, der Layer 4 Stateful Firewalling direkt auf den Data Processing Units der Switche ermöglicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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