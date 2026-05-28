Fireweed Metals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fireweed Metals hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Fireweed Metals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at