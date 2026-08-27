Fireweed Metals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fireweed Metals hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fireweed Metals ein EPS von -0,050 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at