Firm Capital Mortgage Investment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Firm Capital Mortgage Investment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Firm Capital Mortgage Investment ein EPS von 0,270 CAD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,1 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,7 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at