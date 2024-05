Firm Capital Property Trust Trust Units hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Firm Capital Property Trust Trust Units ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Firm Capital Property Trust Trust Units die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 15,1 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at