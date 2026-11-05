Firm Capital Property Trust Trust Units hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Firm Capital Property Trust Trust Units äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,19 CAD. Im letzten Jahr hatte Firm Capital Property Trust Trust Units einen Gewinn von 0,120 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at