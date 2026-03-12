Firm Capital Property Trust Trust Units legte Quartalsergebnis vor

Firm Capital Property Trust Trust Units ließ sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Firm Capital Property Trust Trust Units die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,34 CAD gegenüber 0,160 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,63 Prozent auf 15,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,700 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 0,920 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61,86 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 61,40 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at