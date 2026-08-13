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13.08.2026 06:31:29
Firm Capital Property Trust Trust Units: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Firm Capital Property Trust Trust Units hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,21 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Firm Capital Property Trust Trust Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 CAD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 16,0 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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