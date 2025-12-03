OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
03.12.2025 10:51:45
Firma betreibt Chatbot "Claude": OpenAI-Rivale Anthropic plant größten Börsengang aller Zeiten
Laut einem Medienbericht will sich Anthropic bald an die Börse wagen. Eine Anwaltskanzlei sei bereits mit Vorbereitungen betraut. Der Betreiber des KI-Chatbots Claude könnte außerdem bald höher bewertet werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
