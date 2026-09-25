Firma Oponiarska Debica: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Firma Oponiarska Debica hat am 24.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,75 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Firma Oponiarska Debica 2,87 PLN je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,76 Prozent auf 702,0 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 761,1 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at