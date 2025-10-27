Firma Oponiarska Debica stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Firma Oponiarska Debica hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,95 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Firma Oponiarska Debica 0,630 PLN je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 689,3 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 653,2 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

