KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.06.2026 09:17:00
Firmen unterschätzen ihre KI-Abhängigkeiten massiv
Eine IBM-Studie zeigt: Viele deutsche Unternehmen sprechen über KI-Souveränität, kennen aber ihre Abhängigkeiten kaum.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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