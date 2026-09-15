Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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15.09.2026 08:03:39
Firmenkundengeschäft: Deutsche Bank startet neue Stufe mit CS-Urgestein
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Hans Burri wird neu die Initiative «Bank for Entrepreneurs» der Deutschen Bank in der Schweiz leiten. Er bringt jahrzehntelange Erfahrung im Geschäft mit Unternehmern mit.
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