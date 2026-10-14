KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.10.2026 16:58:01
Firmensterben erwartet: Studie sieht Billionen-Abschreibungen im KI-Bereich
Experten erwarten, dass bis zum Ende des Jahrzehnts noch gut sieben Billionen Dollar in Infrastruktur rund um KI investiert werden. Die Einnahmen allerdings werden deutlich darunter liegen. Das wird zu einer Marktkonsolidierung führen zulasten vieler kleiner Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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