Bertelsmann Aktie
WKN DE: 522994 / ISIN: DE0005229942
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19.11.2026 13:15:29
Firmenübernahme in der Türkei: Bertelsmann-Tochter Arvato tätigt größte Investition ihrer Geschichte
Der Logistikdienstleister Arvato hat seinen Umsatz in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt und will weiter wachsen. Dazu wird nun ein Unternehmen in der Türkei zugekauft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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