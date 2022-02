Firmenübernahmen in der Pharmabranche noch unter Vorkrisen-Niveau

In der Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnik-Branche hat es 2021 wieder deutlich mehr Firmenübernahmen und -beteiligungen gegeben als im ersten Coronajahr 2020, das Vorkrisenniveau ist aber noch lange nicht erreicht. 219 Mrd. Dollar (194 Mrd. Euro) investierte die Branche im laut einer Studie des Beratungsunternehmens EY in Transaktionen - damit haben die Deals gegenüber 2020 (159 Mrd. Dollar) deutlich an Fahrt gewonnen, es gibt aber noch viel Spielraum nach oben.

Im Jahr 2019 betrug das Gesamtvolumen der Transaktionen in der Branche 306 Mrd. Dollar. 2021 entfiel etwa die Hälfte auf den MedTech-Bereich, rund 111 Mrd. Dollar wurden hier in Deals investiert. Die Biopharma-Branche blickt hingegen laut EY auf eines der schwächsten Transaktionsjahre des letzten Jahrzehnts zurück, nur insgesamt 108 Mrd. US-Dollar sind in M&A geflossen (2020: 128 Mrd. Dollar, 2019: 261 Mrd. Dollar).

In Österreich gab es im letzten Jahr laut EY M&A Index 18 größere Deals im Gesundheitssektor - in zehn Fällen kaufte ein ausländisches Unternehmen ein österreichisches.

Das Prüfungs- und Beratungsorganisation EY hat für seine Studie die Finanzdaten der größten Pharma-, Biotech- und Specialty-Pharma-Unternehmen mit einem Mindesttransaktionsvolumen von 99 Mio. Euro bis zum Stichtag 15. Dezember 2021 untersucht.

ivn/sp