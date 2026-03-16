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WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045

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16.03.2026 05:31:50

Firms to be paid to hire unemployed young people

Payments of £3,000 for each 18-24 year old given a job are among proposals to tackle youth unemployment being announced later.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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