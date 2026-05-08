First Acceptance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

First Acceptance hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat First Acceptance mit einem Umsatz von insgesamt 118,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,36 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at