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05.11.2026 06:31:28
First Acceptance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
First Acceptance hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Acceptance 0,270 USD je Aktie verdient.
First Acceptance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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