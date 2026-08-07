First Acceptance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Acceptance hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat First Acceptance im vergangenen Quartal 123,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Acceptance 140,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at