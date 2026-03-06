|
First Acceptance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First Acceptance hat am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 99,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 21,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 127,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,800 USD gegenüber 0,670 USD im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat First Acceptance im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 9,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 506,34 Millionen USD. Im Vorjahr waren 559,52 Millionen USD in den Büchern gestanden.
