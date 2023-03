First Advantage gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First Advantage äußerte sich am 28.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,300 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 212,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 212,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First Advantage 1,01 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 810,02 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 712,30 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD und einen Umsatz von 815,41 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at