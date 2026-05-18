First America Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First America Resources hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 4,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at