CoreLogic Aktie
WKN DE: A1CYHM / ISIN: US21871D1037
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30.10.2026 16:00:02
First American: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, First American (NYSE:FAF) reported adjusted earnings per share of $1.78 as record commercial activity helped offset persistent housing market drag. A soft residential mortgage environment continues to limit title demand, making structural operational changes critical for long-term margins.
Three takeaways from management show how technology and non-title expansion are shaping the strategy.
First American is replacing legacy workflows with automated decisioning software to trim file processing time. Higher automation rates let employees handle complex edge cases while processing standard commitments faster.
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