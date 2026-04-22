First American Financial Aktie

First American Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C0EH / ISIN: US31847R1023

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22.04.2026 22:47:58

First American Financial Corp. Bottom Line Advances In Q1

(RTTNews) - First American Financial Corp. (FAF) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $125.1 million, or $1.21 per share. This compares with $74.2 million, or $0.71 per share, last year.

Excluding items, First American Financial Corp. reported adjusted earnings of $137.3 million or $1.33 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.8% to $1.83 billion from $1.58 billion last year.

First American Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $125.1 Mln. vs. $74.2 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $0.71 last year. -Revenue: $1.83 Bln vs. $1.58 Bln last year.

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