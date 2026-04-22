First American Financial Aktie
WKN DE: A1C0EH / ISIN: US31847R1023
|
22.04.2026 22:47:58
First American Financial Corp. Bottom Line Advances In Q1
(RTTNews) - First American Financial Corp. (FAF) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $125.1 million, or $1.21 per share. This compares with $74.2 million, or $0.71 per share, last year.
Excluding items, First American Financial Corp. reported adjusted earnings of $137.3 million or $1.33 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.8% to $1.83 billion from $1.58 billion last year.
First American Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $125.1 Mln. vs. $74.2 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $0.71 last year. -Revenue: $1.83 Bln vs. $1.58 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First American Financial Corp
|
21.04.26
|Ausblick: First American Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: First American Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: First American Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: First American Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)